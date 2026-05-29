Kağıtsporlu patenciler Türkiye ikincisi oldu

Büyükşehir Belediye Kağıtspor bünyesinde Mayıs 2025'te kurulan ve antrenmanlarını şehrin tam merkezindeki bu meydanda gerçekleştiren "Tekerlekli Sürat Pateni" takımı da kısa sürede başarılara imza attı.

Türkiye Kaykay Federasyonuna bağlı olarak faaliyet gösteren ve U11'den U19+ yaş grubuna kadar kadın ile erkeklerde 12 farklı kategoride yarışan mavi-beyazlı ekip, Türkiye'de ikinci kez düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda boy gösterdi. 16 ilden 41 kulübün katıldığı organizasyonda Kağıtsporlu patenciler, Türkiye ikinciliği elde etti.





Disiplin ve takım ruhuyla çalışmalarına devam eden takımın bünyesinde yer alan 3 milli sporcu ise geçen yıl Hollanda ve Çin'de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesine kazandırılan Milli İrade Meydanı; 24 saat açık kütüphanesi, kafe ve restoranlarının yanı sıra sporcular için de önemli bir merkez haline geldi. Tramvay hattına yakınlığıyla ulaşım kolaylığı sağlayan meydan, günün her saati tekerlekli sürat pateni sporcularına antrenman sahası olarak ev sahipliği yapıyor.