Vali İlhami Aktaş'tan İl Jandarma Komutanlığına Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı ziyaretlerini sürdüren Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma personeli ile bir araya geldi.

Ziyarette; İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt

ve İl Jandarma Personeli tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş’a AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı

, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş ve

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman

eşlik ettiler.

Jandarma personeli ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan jandarma personelinin Kurban Bayramlarını tebrik ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.