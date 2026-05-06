EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gonca’dan USKAF-IX’e anlamlı katkı

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “USKAF-IX Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetleri Kongresi” sağlık alanındaki uzmanları, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Programa Büyükşehir’e bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ritim grubu damga vurdu. Goncalı öğrencilerin sahnedeki performansı, programın en anlamlı anlarından biri olarak öne çıktı.

Gonca'dan USKAF-IX'e anlamlı katkı

06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:57

 KONGREDE PEK ÇOK KONU ELE ALINDI

İki gün süren kongrede dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık politikaları, kalite ve akreditasyon, beslenme, yenilikçi tedavi yöntemleri, psikososyal destek ve kurumlar arası iş birliği başlıkları kapsamlı biçimde ele alındı. Kongre boyunca çocuklar, yaşlılar, özel gereksinimli bireyler ve kronik hastalığı bulunan grupların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaşılan sorunlar değerlendirilirken, bu noktada çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri ve toplumsal katılımı güçlendirecek yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı.

 

ARDIÇ VE KÖSE’DEN SUNUM

Kongrenin toplumsal boyutunun ele alındığı oturumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ebubekir Ardıç, “Dezavantajlı Gruplar İçin Yerel Yönetimler Açısından Mevcut Sağlık Hizmetleri Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda dezavantajlı gruplara yönelik yerel yönetim hizmetlerinin mevcut durumu, erişilebilirlik olanakları ve uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse ise dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluklara, kurumlar arası koordinasyonun önemine ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

 

GONCA’NIN 12 KİŞİLİK RİTİM GRUBU SAHNE ALDI

Kongrenin kapanış bölümünde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ritim grubu öğrencileri sahne aldı. Merkez bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve özel bireylerden oluşan 12 kişilik grup, enstrüman performanslarıyla programın finaline anlam kattı.

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOROSU İLE ORTAK PERFORMANS

Program kapsamında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı korosu ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ritim grubu aynı sahnede buluştu. “Engelsiz Şarkılar” kapsamında gerçekleşen ortak performans, kongre boyunca vurgulanan sosyal entegrasyon, erişilebilirlik ve toplumsal katılım kavramlarının sahnedeki güçlü yansıması oldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen performans, programın en anlamlı anlarından biri olarak öne çıktı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GKM’de Sınav Maratonuna Hazırlanan Öğrencilere Özel Söyleşi GKM’de Sınav Maratonuna Hazırlanan Öğrencilere...
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'a Kocaeli'de fahri doktora Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'a Kocaeli'de...
Başkan Kocaman: Başkan Kocaman: "Gençler en önemli değerlerimiz"
Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim Kurumlarına Ziyaret Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim Kurumlarına...
Büyükşehir’in sosyal hizmet modeli akademiye taşındı Büyükşehir’in sosyal hizmet modeli akademiye...
Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim Parkı’nda buluştu Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GKM’de Sınav Maratonuna Hazırlanan Öğrencilere...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, eğitimci Osman Sarı...

Haberi Oku