KOTO’da Geleneksel Bayramlaşmaya Yoğun Katılım

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel bayramlaşma programı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti

21 Mart 2026 Cumartesi 15:27

 Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılıma sahne oldu. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un sağlık durumu nedeniyle katılamadığı bayramlaşma programına; KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu ve Tahsin Can Kuşkan ev sahipliği yaptı. KOTO’da düzenlenen programa; Programa ayrıca meclis üyeleri, meslek komiteleri ve oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi.


BAŞKANLARDAN MESAJ

Programda katılımcılara hitap eden Meclis Başkanı Gezer, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Murat Barış, yoğun katılım dolayısıyla teşekkür ederek, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı. Bayramlaşma programına mesaj gönderen Başkan Bulut, grip rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını ifade ederek, “Aranızda olamadım fakat kalben sizlerle birlikteyim. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Birlikteliğimiz daim olsun. KOTO ailesi olarak bu dayanışma ruhunu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Program, aile fotoğrafı ile sona erdi.  

