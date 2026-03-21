İLÇE HABERLERİ:
Darıca’nın üstyapısı Büyükşehir’le güçleniyor

Kocaeli’yi geleceğe güvenle taşımak için her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sonrası Darıca ilçesinde pek çok noktada yürüteceği çalışmalarla üstyapıyı daha güçlü hale getirecek.

Darıca'nın üstyapısı Büyükşehir'le güçleniyor

21 Mart 2026 Cumartesi 15:23

 KAVŞAK YENİ GÖRÜMÜNE KAVUŞACAK

Kırsal bölgelerle birlikte ilçe merkezlerinde de önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok önemli üstyapı yatırımına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı sonrası Darıca ilçesinin pek çok noktasında üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Bu bağlamda ekipler, Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddelerinin kesişiminde yer alan kavşağı yeni görümüne kavuşturacak.

 

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Darıca’nın kilit noktalarından biri olan kavşak; Nene Hatun, Piri Reis, Cami ve Kazım Karabekir Mahallerinin ortasında yer alıyor. Trafik açısından önemli bir yer olan kavşak en eski hali ile trafik yükünü çekememesinden dolayı Büyükşehir tarafından yeniden düzenleniyor. Yeni hali ve modern yapısı ile özellikle doğu-batı yönünde trafiği daha rahat bir şekilde kaldıracak olan kavşak, bölgede oluşan trafik yoğunluğunun da önüne geçecek.

 

1.500 M2 KALDIRIM İMALATI

Ramazan Bayramı sonrasında kavşak bölgesinde ilk olarak kaldırım imalatları yapılacak. Devam eden çalışmalar kapsamında bin 500 metrekare kaldırım ve bin 500 ton asfalt imalatı ile bin metre bordür düzenlemesi gerçekleştirilecek.

 

MEVLANA CADDESİ’NDE BİN 600 METRE BORDÜR 

Büyükşehir ekipleri, üstyapı çalışmaları çerçevesinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde yer alan Mevlana Caddesi’nde de üstyapı imalatlarına devam edecek. Bu kapsamda bin metrekare kaldırım, bin 600 metre uzunluğunda bordür ve 850 ton aşınma asfaltın serim imalatları yapılacak. Ayrıca çalışmaların sonunda yol çizgileri çizilecek.

 

ŞEHİT TAHSİN SARITOSUN CADDESİ’NDE 750 TON ASFALT

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi ile bu caddeye bağlanan sokaklarda da önemli çalışmalar yapılacak. Binder asfalt ile kaldırım imalatlarının tamamlandığı bölgede bayram sonrasında 750 ton aşınma asfalt serimi yapılacak.

