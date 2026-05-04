Gebze Kültür ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta Sonu da Yoğun İlgi Gördü

Gebze Belediyesi’nin Gebze Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında GKM programları devam ediyor. İlçede kültür ve sanat hayatına canlılık kazandıran etkinlikler çerçevesinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik içerikler vatandaşlarla buluştu. Programlar, ailelerin birlikte vakit geçirebildiği, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir hafta sonuna sahne oldu.

04 Mayıs 2026 Pazartesi 13:08

 Sıtkı Aslanhan’dan “Bu Çağın Ebeveyni Olmak” Söyleşisi

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yazar Sıtkı Aslanhan, “Bu Çağın Ebeveyni Olmak” konulu söyleşisiyle ebeveynlerle bir araya geldi. Söyleşide günümüz ebeveynliğine dair dijital çağın etkileri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma yöntemleri, aile içi rol dağılımları ve eğitim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Aslanhan, özellikle dijital bağımlılık, sınır koyma ve çocukların psikososyal gelişimi konularına dikkat çekti. Söyleşi sonunda katılımcılar soru-cevap bölümünde merak ettiklerini paylaşarak programa aktif şekilde dahil oldu.

 

Çocuklara Özel Program

Etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik sinema gösteriminde Evcil Hayvanlar Yolda adlı film minik izleyicilerle buluştu. Renkli sahneleri ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çeken film, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterim boyunca çocukların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, aileler de çocuklarıyla birlikte sinema atmosferinin tadını çıkardı.

 

Etkinlikler Devam Edecek

Gebze’de kültür ve sanat etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de farklı programlarla sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların gösterdiği yoğun ilginin memnuniyet verici olduğu ifade edildi. İlçede kültürel faaliyetlerin artırılarak devam edeceği vurgulandı.

