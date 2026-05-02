GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşçi ve emeğin kenti Kocaeli'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı

Kocaeli'de sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen gruplar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu yürüyüşte sloganlar atıldı, halaylar çekildi. Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin destekleriyle organize edilen program için katılımcılar Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı güzergahta, kilometrelerce uzunluğunda kortej oluşturan gruplar, sloganlar atarak miting alanının bulunduğu Real AVM mevkiine kadar yürüdü.

İşçi ve emeğin kenti Kocaeli'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı

02 Mayıs 2026 Cumartesi 13:29

  "Ölümüne çalışmaya son vereceğiz" 
  Miting alanında platform adına ortak basın açıklaması yapıldı. İşçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin ve emeklilerin sorunlarına değinilen açıklamada, "Emeğimizin hakkını istiyoruz. Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini birleşerek durduracağız. Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, tükene tükene çalışmaya, ölümüne çalışmaya son vereceğiz" denildi. 
 Kamusal hizmetlerin ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, daha fazla istihdam, güvenceli iş ve ücrette eşitlik talep edildi.  
 
 Uluslararası barış mesajı 
 Küresel meselelere ve Gazze'deki duruma da tepki gösterilen açıklamanın devamında, "ABD emperyalizmi, İsrail ve işbirlikçi devletlerin haksız hukuksuz savaşlarına karşı, tüm halklar omuz omuza mücadele edeceğiz. Uluslararası dayanışmayı büyütecek, halkların ortak mücadelesini güçlendireceğiz. Barışı ve demokratik toplumu inşa etmekte kararlıyız. Kardeşliği ve dostluğu savunarak halkın yanında durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. 
  Konuşmaların ardından katılımcıların müzik eşliğinde halay çektiği 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ok atan ve hedef takip eden robot yaptılar: Ok atan ve hedef takip eden robot yaptılar: "Tek...
Ortaçağ Türk dünyasına yolculuk: Gençlere tarih bilinci aşılandı Ortaçağ Türk dünyasına yolculuk: Gençlere tarih...
A Takımı’na zaman ve mevsim fark etmiyor A Takımı’na zaman ve mevsim fark etmiyor
Vali İlhami Aktaş’tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı Vali İlhami Aktaş’tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma...
Büyükakın’dan Cavit Amca’yı sevindiren sürpriz Büyükakın’dan Cavit Amca’yı sevindiren sürpriz
“Afete Dirençli Kadınlar Projesi” büyüyor “Afete Dirençli Kadınlar Projesi” büyüyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ok atan ve hedef takip eden robot yaptılar:...
Kocaeli'de lise öğrencileri, atölye temelli eğitim kapsamında görüntü işleme ve yapay zeka destekli otonom...

Haberi Oku