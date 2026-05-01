Büyükakın’dan Cavit Amca’yı sevindiren sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendisini görmek isteyen ancak rahatsızlığı nedeni ile buna imkanı olmayan 90 yaşındaki Cavit Sönmez’in evine giderek sürpriz yaptı.

01 Mayıs 2026 Cuma 15:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde düzenlenen Yem Bitkisi Tohumu Dağıtım Töreni’nde Osman Sönmez ile ilginç bir diyalog yaşadı. Tören sırasında Başkan Büyükakın’ın yanına gelen Osman Sönmez, dedesi Cavit Sönmez’in kendisini çok görmek istediğini ancak rahatsızlığının buna izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Büyükakın, törenin ardından 90 yaşındaki Cavit Amca’yı evinde ziyaret etti.

 

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’ın da eşlik ettiği Başkan Büyükakın’ı karşısında görünce sevinen Cavit Amca, ziyaret nedeni ile teşekkür etti. Cavit Amca, “Başkanımızı çok görmek istiyordum. Ancak rahatsızlığım nedeni ile bunu gerçekleştiremiyordum. Torunum da tören için mahallemize gelen başkanımıza ulaşmış ve talebimi iletmiş. Sağ olsun, kendisi de bizi kırmayarak ziyaretime geldi. Çok sevindim. Kendisine teşekkür ediyorum” sözleri ile duyduğu sevinci dile getirdi.

 

CAVİT AMCA’DAN ANILARINI DİNLEDİ
Cavit Amca’nın elini öpen ve halini hatırını soran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sönmez ve ailesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cavit Amca’dan anılarını dinleyen Başkan Büyükakın, sağlıklı bir ömür dilediği Sönmez ailesine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

