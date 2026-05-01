Büyükakın’dan Cavit Amca’yı sevindiren sürpriz

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’ın da eşlik ettiği Başkan Büyükakın’ı karşısında görünce sevinen Cavit Amca, ziyaret nedeni ile teşekkür etti. Cavit Amca, “Başkanımızı çok görmek istiyordum. Ancak rahatsızlığım nedeni ile bunu gerçekleştiremiyordum. Torunum da tören için mahallemize gelen başkanımıza ulaşmış ve talebimi iletmiş. Sağ olsun, kendisi de bizi kırmayarak ziyaretime geldi. Çok sevindim. Kendisine teşekkür ediyorum” sözleri ile duyduğu sevinci dile getirdi.
CAVİT AMCA’DAN ANILARINI DİNLEDİ
Cavit Amca’nın elini öpen ve halini hatırını soran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sönmez ve ailesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cavit Amca’dan anılarını dinleyen Başkan Büyükakın, sağlıklı bir ömür dilediği Sönmez ailesine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.