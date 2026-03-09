KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular başladı

ÖDÜL ORGANİZASYONUNUN AMACI
İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle düzenlenen organizasyon tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını ödül organizasyonuna başvurmaya davet ediyor. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevrenin korunmasından sürdürülebilir üretime kadar geniş bir vizyonu sahipleniyor. Organizasyonun temel hedefleri; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel iyileşmeyi sürekli teşvik etmek, değişen çevre anlayışlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre farkındalığını artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ölçülebilir çevre yatırımları yapan ve topluma değer katan kuruluşları desteklemek.
TÜRKİYE’NİN PRESTİJLİ ÇEVRE ÖDÜL ORGANİZASYONU
Ödül organizasyonunda, Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv, Otomotiv Tedarik, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Enerji vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılıyor. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölge genişledi ve organizasyon Türkiye geneline açıldı. Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan ve adını “Çevreci Başkan” olarak bilinen Şahabettin Bilgisu’dan alan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, marka değeri olan prestijli bir ödül organizasyonudur.
BAŞVURU VE ÖDÜL SÜRECİ
Bu yılki ödüller için son başvuru tarihi 24 Nisan 2026 Cuma. Başvurular Kocaeli Sanayi Odası’na yapılacak ve kazananlar, Çevre Haftası’nda düzenlenecek özel bir törenle açıklanacak. Başvuru detayları ise https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ web adresinden alınabilir. Ödül alan işletmeler, bir yıl boyunca İZAYDAŞ’a verdikleri atıklarda özel indirimlerden faydalanacak. İlk elemeyi geçip saha ziyaretine hak kazanan firmalar da bu indirimlerden yararlanabilecek.