KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular başladı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 32. kez düzenlenecek olan “KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu” için başvurular alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi ise 24 Nisan olarak açıklandı

Türkiye’nin çevre bilincini yükselten ilk ve en prestijli ödül organizasyonlarından biri olarak dikkat çeken ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu” için başvurular başladı. KSO tarafından büyük bir titizlikle düzenlenen ve tüm Türkiye’ye açık olan KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için son başvuru tarihi ise 24 Nisan 2026.

ÖDÜL ORGANİZASYONUNUN AMACI

İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle düzenlenen organizasyon tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını ödül organizasyonuna başvurmaya davet ediyor. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevrenin korunmasından sürdürülebilir üretime kadar geniş bir vizyonu sahipleniyor. Organizasyonun temel hedefleri; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel iyileşmeyi sürekli teşvik etmek, değişen çevre anlayışlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre farkındalığını artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ölçülebilir çevre yatırımları yapan ve topluma değer katan kuruluşları desteklemek.

TÜRKİYE’NİN PRESTİJLİ ÇEVRE ÖDÜL ORGANİZASYONU

Ödül organizasyonunda, Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv, Otomotiv Tedarik, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Enerji vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılıyor. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölge genişledi ve organizasyon Türkiye geneline açıldı. Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan ve adını “Çevreci Başkan” olarak bilinen Şahabettin Bilgisu’dan alan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, marka değeri olan prestijli bir ödül organizasyonudur.

BAŞVURU VE ÖDÜL SÜRECİ

Bu yılki ödüller için son başvuru tarihi 24 Nisan 2026 Cuma. Başvurular Kocaeli Sanayi Odası’na yapılacak ve kazananlar, Çevre Haftası’nda düzenlenecek özel bir törenle açıklanacak. Başvuru detayları ise https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ web adresinden alınabilir. Ödül alan işletmeler, bir yıl boyunca İZAYDAŞ’a verdikleri atıklarda özel indirimlerden faydalanacak. İlk elemeyi geçip saha ziyaretine hak kazanan firmalar da bu indirimlerden yararlanabilecek.