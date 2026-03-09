İSU’DAN ÇAYIROVA, DARICA VE DİLOVASI’NA 400 MİLYON TL’Yİ AŞAN ALTYAPI YATIRIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile dere ıslah çalışmalarıyla bölgenin altyapısı modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuldu. Üç ilçede hayata geçirilen çalışmaların toplam yatırım bedeli 400 milyon TL’yi aştı.

ÇAYIROVA’DA ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 12 bin 636 metre içme suyu hattı, 10 bin 300 metre kanalizasyon hattı ve 1.384 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Ayrıca taşkın riskini azaltmak ve suyun kontrollü şekilde akışını sağlamak amacıyla 822 metre dere ıslahı çalışması gerçekleştirildi. Çayırova’da yapılan altyapı yatırımlarının toplam bedeli 194 milyon 240 bin 989 TL oldu.









DARICA’DA MODERN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Darıca ilçesinde yürütülen altyapı yatırımları kapsamında 2 bin 376 metre içme suyu hattı, 13 bin 610 metre kanalizasyon hattı ve 4 bin metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Bölgenin altyapı kapasitesini artıran çalışmalar ile Darıca’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenirken ilçeye yapılan toplam yatırım bedeli 156 milyon 534 bin 625 TL olarak kaydedildi.

DİLOVASI’NDA ALTYAPIYA ÖNEMLİ YATIRIM

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 bin 455 metre içme suyu hattı, 1.462 metre kanalizasyon hattı ve 1.155 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. İlçenin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen yatırımların toplam bedeli ise 50 milyon 222 bin 906 TL oldu.

KALİTELİ, SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, modern altyapı hatlarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmaya devam ediyor.