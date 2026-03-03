İLÇE HABERLERİ:
Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda hafta sonu neşesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’ndaki etkinlikler hafta sonunda devam etti. Ramazan Çadırı her zaman olduğu gibi sevgi, hoşgörü ve birlikteliğin merkezi oldu.

03 Mart 2026 Salı 15:35

 CUMARTESİ GÜNÜ RENKLERLE BAŞLADI

Cumartesi günü ilk etkinlik “Renkli Camii Sarkacı Atölyesi” ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Eğitmenlerinin gözetimindeki atölyede cami sarkacı boyama etkinliği yaptırıldı. İlk olarak cami sarkaçları düzgün bir şekilde kartondan kesildi ve çıkan kalıplar boyandı. Çocuklar yaptıkları cami sarkaçlarını evlerine götürdü.

 

HEP BİRLİKTE AYNI SOFRADA İFTAR MUTLULUĞU

İftar saatiyle birlikte vatandaşlar belki de dünyanın en büyük kardeşlik sofrasında bir araya geldi. Okunan akşam ezanı ile oruçlar açıldı. Ramazan’ın ikinci cumartesi akşamı da yine birlik ve beraberlik görüntüleriyle hafızalardaki yerini aldı.

 

MEHTER MARŞLARI YANKILANDI

Sevinç ve mutluluk akşamı çalan mehter marşları ile taçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı birbirinden güzel marşları konuklar için seslendirdi. Sevilen marşlara vatandaşlar da eşlik etti.

 

KAPTAN PENGU SAHNEDE

Cumartesi akşamının son etkinliği ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin minik dostları için düzenlendi. Kaptan Pengu ve arkadaşları tüm neşeleriyle sahneye çıktı. Çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerini karşılarında görmekten büyük mutluluk yaşarken, eğlenceleri ve kahkahalarıyla Ramazan Çadırı’na renk kattı.

 

PAZAR ETKİNLİKLERİ KEYİFLİYDİ

Pazar günü de etkinlikler devam etti. Gün, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Nur Tuvale Taşımak Atölyesi” ile başladı. Atölyede çocuklar camii resimleri çizerek boyama yaptı. Renkleri gönüllerince seçen çocuklar el emeği ürünlerini sevinç içinde ailelerine gösterdi.

 

BİLİME DAYALI EĞLENCELİ ŞOV

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından minikler için muhteşem bir Bilim Şov gerçekleştirildi. Bilime dayalı deneylerde köpük patlaması, sıvı azotla basınç deneyleri, bulut ve büyük alevler deneyi çocukların ilgisini çekti.

 

TARIK GENÇ’TEN EN SEVİLEN İLAHİLER

İftar yemeği sonrasında sevilen ses sanatçısı Tarık Genç sahne aldı. En güzel ilahileri seslendiren Genç, kendisini Ramazan ayında Kocaelilerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ramazan’ın olmazsa olmazı Karagöz ve Hacivat da Ramazan sahnesine konuk oldu. Sevilen ikilinin özellikle çocukları güldüren esprileri çadıra neşe kattı.

