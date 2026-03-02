GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE’DEN GAZZE’YE YARDIM TIRI

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen, dernek üyeleri ve hayırsever vatandaşların katılımlarıyla yapılan uğurlama töreniyle katil İsrail'in sürekli bombaladığı ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne dualarla gıda yardımı tırı gönderildi.

GEBZE'DEN GAZZE'YE YARDIM TIRI

02 Mart 2026 Pazartesi 16:47

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği Başkanı Ümit Çelik dernek olarak başlattıkları gıda yardım seferberliği kapsamında bağış yapan hayırseverlerin destekleriyle alınan kumanya kolilerini mübarek Ramazan ayında Gazze’de zor şartlar altında bulunan kardeşlerimize ulaştırmak için büyük bir gayret içerisinde bulunduklarını söyledi. Başkan Çelik, Gazze'deki insanların acil gıda ihtiyaçlarını hafifletmeye ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak gördükleri bu tür yardımlarla açlık ve yoksulluk çeken, haksızlığa uğrayan zorda ve darda olan insanlarımıza sürekli destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

 

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen yardımlar, çeşitli afetler karşısında gıda, barınma, sağlık gibi önemli yardım faaliyetlerinde bulunan ve hayır faaliyetlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmet eden Beşir Derneği vasıtasıyla Mersin limanından kalkacak gemilerle AFAD koordinasyonuyla Gazze’ye ulaştırılacak.
                                                                                                                                                                           HABER : ERKAN ERENLER

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze ulaşımına Büyükşehir imzası Gebze ulaşımına Büyükşehir imzası
Gebze Belediyesi Tarihi Çarşı Hamamı'nda Restorasyon Çalışmalarını Başlattı Gebze Belediyesi Tarihi Çarşı Hamamı'nda Restorasyon...
Vali Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Başarı ve Teşvik Ödülleri Törenine Katıldı Vali Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Başarı ve Teşvik...
Ramazan çadırında paylaşmanın tadı bir başka Ramazan çadırında paylaşmanın tadı bir başka
1 tramvay aracı aynı anda 600 yolcu taşıyacak 1 tramvay aracı aynı anda 600 yolcu taşıyacak
Aktaş Çifti ve Büyükakın Çifti, Hafızlık Öğrencileri İle İftar Yaptı Aktaş Çifti ve Büyükakın Çifti, Hafızlık Öğrencileri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze ulaşımına Büyükşehir imzası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde son 6 ayda hayata geçirdiği kapsamlı üst yapı yatırımlarıyla...

Haberi Oku