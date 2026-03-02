Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen yardımlar, çeşitli afetler karşısında gıda, barınma, sağlık gibi önemli yardım faaliyetlerinde bulunan ve hayır faaliyetlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmet eden Beşir Derneği vasıtasıyla Mersin limanından kalkacak gemilerle AFAD koordinasyonuyla Gazze’ye ulaştırılacak.
HABER : ERKAN ERENLER
GEBZE’DEN GAZZE’YE YARDIM TIRI
Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen, dernek üyeleri ve hayırsever vatandaşların katılımlarıyla yapılan uğurlama töreniyle katil İsrail'in sürekli bombaladığı ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne dualarla gıda yardımı tırı gönderildi.
