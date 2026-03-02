GEBZE’DEN GAZZE’YE YARDIM TIRI

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen, dernek üyeleri ve hayırsever vatandaşların katılımlarıyla yapılan uğurlama töreniyle katil İsrail'in sürekli bombaladığı ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne dualarla gıda yardımı tırı gönderildi.

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği Başkanı Ümit Çelik dernek olarak başlattıkları gıda yardım seferberliği kapsamında bağış yapan hayırseverlerin destekleriyle alınan kumanya kolilerini mübarek Ramazan ayında Gazze’de zor şartlar altında bulunan kardeşlerimize ulaştırmak için büyük bir gayret içerisinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Çelik, Gazze'deki insanların acil gıda ihtiyaçlarını hafifletmeye ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak gördükleri bu tür yardımlarla açlık ve yoksulluk çeken, haksızlığa uğrayan zorda ve darda olan insanlarımıza sürekli destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gebze Semerkand Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen yardımlar, çeşitli afetler karşısında gıda, barınma, sağlık gibi önemli yardım faaliyetlerinde bulunan ve hayır faaliyetlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmet eden Beşir Derneği vasıtasıyla Mersin limanından kalkacak gemilerle AFAD koordinasyonuyla Gazze’ye ulaştırılacak.

HABER : ERKAN ERENLER