ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yatalak annesine yemek hazırladığı sırada mutfakta yere yığılan kadın hayatını kaybetti. Kızının yere yığıldığını gören kadının çığlıkları ile eve gelen komşular acı olayla karşılaştı.

Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti

28 Şubat 2026 Cumartesi 10:46

 Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Talihsiz kadın düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hasta annesinin yardım çığlığı üzerine komşular olay yerine geldi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Mezarlıklar Müdürlüğüne kaldırıldı. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık...
Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi
Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi....

Haberi Oku