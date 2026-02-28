Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve kültür elçileri ile bir araya geldi; “Gönül Coğrafyamızı yalnız bırakmayın”

Başkan Büyükakın, Balkanlar’daki yoğun programlarının ardından Kocaeli’ye döndü, MÜSİAD iftarına katıldı. Burada ihracatçı iş insanlarına ve kültür elçilerine seslenen Büyükakın, “Gönül Coğrafyamız, sizlerden uzanacak eli bekliyor” dedi.

YURDA DÖNER DÖNMEZ…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, soydaşlarımızın yaşadığı Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’daki yoğun temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Ayağının tozuyla da MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği Uluslararası Ticaret ve Kültür Elçileri İftarı’na katıldı. Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu’nun ev sahipliğinde Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen iftarda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar hazır bulundu. Programda Kocaeli’nin ihracatına katkıda bulunan iş insanları ile gönüllü kültür elçilerine plaketleri takdim edildi.

“YATIRIM YAPMALIYIZ”

İftar programında konuşan Başkan Büyükakın, salonda çok güzel bir atmosfer oluşturulduğunu belirtti. Balkanlar’daki Gönül Coğrafyası programında yaşadıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Soydaşlarımız, Türk iş insanlarının bölgeye daha çok yatırım yapılmasını istedi. Önümüzdeki süreçte sizi bekliyorlar. Türki Cumhuriyetler’de, Orta Doğu’da, Balkanlar’da ve Afrika’da olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu programların artacağını söylemeliyim. Kültür elçilerimiz, önümüzdeki senelerde Gönül Coğrafyamızda programlar yapabilir. MÜSİAD da iş insanlarımızı organize edebilir” dedi.