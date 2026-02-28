GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve kültür elçileri ile bir araya geldi; “Gönül Coğrafyamızı yalnız bırakmayın”

Başkan Büyükakın, Balkanlar’daki yoğun programlarının ardından Kocaeli’ye döndü, MÜSİAD iftarına katıldı. Burada ihracatçı iş insanlarına ve kültür elçilerine seslenen Büyükakın, “Gönül Coğrafyamız, sizlerden uzanacak eli bekliyor” dedi.

Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve kültür elçileri ile bir araya geldi; 'Gönül Coğrafyamızı yalnız bırakmayın”

28 Şubat 2026 Cumartesi 10:44

 YURDA DÖNER DÖNMEZ…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, soydaşlarımızın yaşadığı Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’daki yoğun temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Ayağının tozuyla da MÜSİAD  Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği Uluslararası Ticaret ve Kültür Elçileri İftarı’na katıldı. Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu’nun ev sahipliğinde Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen iftarda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar hazır bulundu. Programda Kocaeli’nin ihracatına katkıda bulunan iş insanları ile gönüllü kültür elçilerine plaketleri takdim edildi.

 

“YATIRIM YAPMALIYIZ”

İftar programında konuşan Başkan Büyükakın, salonda çok güzel bir atmosfer oluşturulduğunu belirtti. Balkanlar’daki Gönül Coğrafyası programında yaşadıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Soydaşlarımız, Türk iş insanlarının bölgeye daha çok yatırım yapılmasını istedi. Önümüzdeki süreçte sizi bekliyorlar. Türki Cumhuriyetler’de, Orta Doğu’da, Balkanlar’da ve Afrika’da olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu programların artacağını söylemeliyim. Kültür elçilerimiz, önümüzdeki senelerde Gönül Coğrafyamızda programlar yapabilir. MÜSİAD da iş insanlarımızı organize edebilir” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE DUALARLA ANILACAK ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE...
Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu; Hat 250 yarın son kez yola çıkıyor Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi...
Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası dolup taşıyor Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası...
Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de
Vali İlhami Aktaş, Jandarma Erlerle İftarda Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş, Jandarma Erlerle İftarda Bir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Bilgievleri tarafından düzenlenen “Geçmişin...

Haberi Oku