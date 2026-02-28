Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu; Hat 250 yarın son kez yola çıkıyor

KARAR, HAVALİMANI İHALESİ SONRASI ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Hat 250’nin bugüne kadar HEAŞ ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. 2026 yılı için gerçekleştirilen yeni taşımacılık ihalesi sonucunda, İzmit-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergâhındaki yolcu taşıma hakkının farklı bir işletmeye devredildiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından mevcut sözleşme süreci sona erdi ve Büyükşehir hattın kapanacağını duyurdu. Hat 250, özellikle havayolu yolcuları için Kocaeli’den İstanbul’a doğrudan ve konforlu ulaşım sağlayan önemli bir toplu taşıma alternatifi olarak öne çıkıyordu.

SON SEFER 28 ŞUBAT GECESİ 23.59’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Hat 250 28 Şubat Cumartesi (yarın) günü saat 23.59’da son seferini gerçekleştirerek hizmetini tamamlayacak. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını belirtilen tarih ve saate göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KOCAELİLİLERE TEŞEKKÜR

Büyükşehir tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Hat 250’nin hizmet süresi boyunca binlerce yolcuyu güvenli ve düzenli şekilde havalimanına ulaştırdığı ifade edildi. Açıklamanın sonunda yıllardır hattı tercih eden tüm yolculara teşekkür edildi.