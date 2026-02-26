İLÇE HABERLERİ:
Başkan Kocaman Kuaför Esnafıyla İftarda Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayının manevi iklimini esnafla paylaşmaya devam ediyor. "Esnaf Buluşmaları" kapsamında düzenlenen iftar programının bu seferki konukları, ilçede faaliyet gösteren kuaför ve güzellik salonu işletmecileri oldu.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:12

 Gönül Sofrasında Mesleki Dayanışma

Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası başkanı üyeleri yoğun katılım gösterdi. Samimi bir atmosferde geçen programda, Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Oda Başkanı Yavuz Doğar’dan Teşekkür

Program sonrası söz alan Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Doğar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Kartepe Belediyemize teşekkür ederiz. Birlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşadığımız bu anlamlı akşamda, meslektaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın memnuniyetini yaşadık. Katılım sağlayan tüm üyelerimize, Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi

Başkan Kocaman: "Esnafımızla Omuz Omuza Olmaya Devam Edeceğiz"

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, esnafın ilçedeki önemine dikkat çekerek “Ramazan’ın bereketini, ilçemizin emektar kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Esnafımız, sadece ticaret yapan değil, aynı zamanda mahalle kültürümüzü yaşatan, vatandaşımızla her gün iç içe olan can damarlarımızdır” dedi.

