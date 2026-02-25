İLÇE HABERLERİ:
DİLOVASI’NDA RAMAZAN’IN BEREKETİ AYNI SOFRADA PAYLAŞILDI

Dilovası’nda Ramazan ayının manevi atmosferi, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir iftar programında taçlandı. Vakıf başkanları, federasyon başkanları, çevre dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve başkanları , cami dernekleri başkanları ve mahalle muhtarları aynı sofrada buluştu.

25 Şubat 2026 Çarşamba 12:38

 Programa; AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Ak Parti İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, MHP İlçe Başkanı Yusuf Turhan, BBP İlçe Başkanı Cihan Sevinç, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katılarak birlik sofrasına ortak oldu.
BAŞKAN ÖMEROĞLU MASALARI TEK TEK GEZDİ
İftar öncesinde davetlileri kapıda karşılayan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, salonu gezerek masaları tek tek ziyaret etti. Başkan Ömeroğlu, tüm konuklara “Hoş geldiniz” diyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı programda sıcak ve içten görüntüler dikkat çekti.
RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİNDE İSTİŞARE VURGUSU
İftar sonrası konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Ömeroğlu, “Ramazan ayı; gönüllerin birleştiği, sofraların bereketlendiği müstesna bir zaman dilimi. Bu güzel akşamda ilçemizin kıymetli muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dilovası için istişare kültürünü güçlendirerek hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Program boyunca Ramazan’ın manevi iklimi hissedilirken, ilçenin geleceğine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından hatıra fotoğrafları çekildi.
Gecenin sonunda verilen mesaj ise netti: Dilovası’nda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu güçlenerek yoluna devam ediyor.
