GEBZE BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE İFTAR

Gebze'de Mevsim Ramazan kapsamında düzenlenen iftar programında Gebze Belediyesi, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler ve aileleri için sofra kurdu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit'in katıldığı programda öğretmenlerin kutsal görevine vurgu yapıldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 14:25

 "Göreviniz Beş Kat Daha Kutsal"

Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin sorumluluğunun çok daha ağır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Genel anlamda öğretmenlik kutsal, ama sizlerin yaptığı görev beş kat daha kutsal."

 

"Emanete Gönül Gibi Bakarız"

 

Belediyenin engelli bireylere yaklaşımını "emanet" kavramıyla anlatan Büyükgöz, öğretmenlerin bu emanete sahip çıkmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirtti. Özel eğitim mesleğinin insan sevgisi olmadan yapılamayacağının altını çizen Büyükgöz, "Sevgiyle, şefkatle, merhametle yaptığınız için sevabı da, onuru da kat kat." dedi.

 

Kaymakam Özyiğit: "Emeğiniz Toplumun Temelidir"

 

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de programda yaptığı konuşmada özel eğitim öğretmenlerinin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Özyiğit, "Özel çocuklarımıza adanan bu emek ve sevgi, toplumumuzun en güçlü temelidir. Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu görevi sürdüren her öğretmenimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

 

Bayram Dileğiyle Son Buldu

 

Büyükgöz konuşmasını; "İnşallah sağ salim bayrama erin, şimdiden iftarımız mübarek olsun" diyerek tamamladı. Program, öğretmenler ve ailelerin bir arada olduğu sıcak bir atmosferde son buldu. Gebze Belediyesi'nin, Gebze’de Mevsim Ramazan etkinlikleri boyunca iftar buluşmalarını sürdüreceği belirtildi.

