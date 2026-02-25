GENEL:
Büyükşehir’in çadırı eski Ramazan’ları aratmıyor

Ramazan sevinci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’nda yaşanıyor. İftar saatinde 1.500 kişinin aynı anda oruç açtığı çadır, aynı zamanda eski Ramazan’ları aratmayan eğlence ve etkinlikleriyle ilgi görüyor. Çocukların sevdiği Sezgin Maden de Ramazan Çadırı’na konuk olarak en güzel şarkıları ve ilahileri minik dostları için seslendirdi.

Büyükşehir'in çadırı eski Ramazan'ları aratmıyor

25 Şubat 2026 Çarşamba 15:17

 KARDEŞLİK SOFRASI KALPLERİ ISITTI

Ramazan Çadırı bu haftaya da yine birbirinden renkli etkinliklerle başladı. İftar saatinin yaklaşmasıyla her zaman olduğu gibi çadır alanında gözle görülür tatlı bir heyecan yaşandı. Vatandaşlar çadırın içinde yerlerini alırken, görevliler de yemek servisine başladı. Çadırda yer bulamayanlar için dış alanda yemek düzeni alındı ve burada da oruçlar açıldı. Herkesin yer bulduğu kardeşlik sofrasında birlik ve beraberlik görüntüleri kalpleri ısıttı.

 

SEZGİN MADEN MİNİK DOSTLARIYLA BULUŞTU
İftarın ardından çocuklar için hazırlanan etkinlikler başladı. Miniklerin severek izledikleri Sezgin Maden Ramazan Çadırı’na konuk oldu. Maden çocuklar için bestelenen ilahileriyle büyük beğeni gördü. Sanatçı, kendisini bu anlamlı ayda çocuklarla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

BUBBLE ŞOVDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Günün en renkli etkinliği ise Bubble Şov oldu. Sahne önünde toplanan çocuklar şarkılar, şiirler ve oyunlara eşlik ederek gönüllerince dans etti. Sahneden gönderilen sabun baloncuklarını yakalamaya çalışan çocuklar kahkahalarıyla gönüllerde mutluluk yaşattı. Bu arada Ramazan şerbeti, patlamış mısır ve macundan oluşan Büyükşehir ikramları çadır dışındaki alanda vatandaşlara sunuldu.

