Suriye Rakka’da Büyükşehir’le iftar bereketi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaeli’de olduğu gibi gönül coğrafyalarında da yaşatacak. Bu bağlamda Büyükşehir, savaştan zarar gören Suriye Rakka şehrinde her gün kurduğu 1000 kişilik iftar sofrası ile birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu sınırların ötesine taşıyor.

RAKKA’DA HER GÜN 1000 KİŞİLİK İFTAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek iftar programlarıyla paylaşmanın bereketini artırıp, gönül coğrafyalarında dayanışma ruhunu güçlendirecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Suriye’nin Rakka şehrinde Ramazan ayı boyunca 1000 kişilik iftar yemeği ikramında bulunuyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİRLİK MESAJLARI

Rakka sokaklarında kurulan iftar sofraları, mazlum ve mağdur vatandaşların yaşadığı zorluklara rağmen dayanışma ruhunu yaşatma çabasını öne çıkardı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen iftar organizasyonu savaşın gölgesinde tüm dünyaya birlik ve birlik mesajları verdi.

GÖNÜL SOFRALARI UMUT OLUYOR

Paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olan Ramazan’da kurulan gönül sofraları ihtiyaç sahiplerine umut olurken, Türkiye ile Suriye halkları arasında güçlü bir dayanışma köprüsü de kurulmuş oluyor. Rakka şehrinde gerçekleştirilen iftar organizasyonuyla farklı sofralara ulaşan Büyükşehir, güçlü bir manevi atmosfer oluşturuyor.

SINIRLARI AŞAN RAMAZAN DAYANIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının rahmetini ve paylaşma kültürünü yalnızca bir coğrafya ile sınırlı tutmayarak Balkanlar’a da taşıyor. Hızır 41 tırlarıyla 6 ülke ve 8 farklı bölgede Ramazan’ın bereketini gönül coğrafyalarına ulaştıran Büyükşehir, birlik ve dayanışma ruhunu sınırların ötesine götürüyor.