Eski Başkanlar İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe’de önceki dönemlerde görev yapmış olan belediye başkanlarını iftar sofrasında ağırladı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:02

 Başkan Kocaman Teşekkür Etti

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kartepe’nin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen gelişim aşamaları konuşuldu. Başkan Kocaman, her bir başkana ilçeye kattıkları değer için teşekkür etti.

"Ramazan’ın Birleştirici Gücünü Hissettik"

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman "Kıymetli başkanlarımızın birikimlerini dinleyip sohbet ettiğimiz bu güzel akşamda, Ramazan ayının birleştirici gücünü hep birlikte hissettik. Kartepe’mizin her bir köşesinde emeği olan büyüklerimizle bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Şehrimizin hafızasını koruyarak, ortak akılla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi

Vefa Masasında Dostluk Rüzgarları

İftar yemeği, eski günlerin yad edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. Eski belde belediye başkanları, nazik daveti ve gösterdiği vefa örneği nedeniyle Başkan Kocaman’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler
