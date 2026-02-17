banner1266
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Zabıtası’ndan Ramazan öncesi fırın ve market denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Çayırova’daki fırınlarda ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Çayırova Zabıtası'ndan Ramazan öncesi fırın ve market denetimi

17 Şubat 2026 Salı 15:26

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını ve halk sağlığını korumak adına denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesinde de denetim faaliyetlerini sürdürdü. Bu çerçevede ilçedeki fırın ve marketleri de denetleyen Çayırova Zabıtası, Ramazan ayında Çayırovalıların halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak adına denetimlere devam edecek. İlk olarak ilçedeki fırınları denetleyen ekipler, genel hijyen kuralları, işletmede uyulması gereken kurallar, hijyen belgesi, ruhsat, ekmek gramajı vb. konularda incelemeler yaptı. Eksiklik görülen işletmelere tutanak tutulurken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulunuldu.

 

MARKETLER DE DENETLENDİ

Fırın denetimleriyle birlikte, marketleri de denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasa-etiket fiyat, hijyen, raf etiketi, depo temizliği, genel hijyen, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol eden ekipler, yapılan denetimlerde, firmalara gerekli uyarılar ve yaptırımlar da uyguladı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca, Çayırovalı ilçe sakinlerinin haklarını korumak adına denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Bu bağlamda ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda konuyu 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na iletebileceklerini duyurdu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin Çınarlarıyla Paylaştı Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda Başladı Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda...
Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor
Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve...
DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE AYNI SOFRADA DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE...
Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayının manevi iklimini ilçenin kıymetli çınarlarıyla...

Haberi Oku