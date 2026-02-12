Çayırovalı yüzücüler, madalyalara doyamadı

Spor kenti Çayırova’nın genç sporcuları başarılara doymuyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı yatırımlarla Çayırova’nın spor kenti kimliği kazanmasına olanak sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. 6–7–8 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenen 10–11–12 Yaş UGP Ligi 1. İl Vize Yüzme Yarışları’nda, Çayırovalı minik yüzücüler madalyalara doyamadı. Bireysel ve takım olarak toplamda 27 madalya kazanan yüzme sporcularının bu başarısı, ilçede büyük bir sevinç yaşattı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Yağmur Yeyin; 4 il birinciliği, 1 il ikinciliği, Hesna Zeren Turali; 5 il birinciliği, 1 il ikinciliği, 1 il dördüncülüğü, Ravza Sümeyye Kırval; 4 il birinciliği, 3 il ikinciliği, Zeynep Ateş, il dördüncülüğü, Ahmet Arda Ayhan, il dördüncülüğü, Ömür Aras Kaya 1 il üçüncülüğü 1 il dördüncülüğü, Ömer Tuğra Pehlül 1 il dördüncülüğü, bayrak yarışlarında ise Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 il birinciliği ve 2 il üçüncülüğü elde etti. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.