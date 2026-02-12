Çayırovalı yüzücüler, madalyalara doyamadı

27 MADALYA BİRDEN
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Yağmur Yeyin; 4 il birinciliği, 1 il ikinciliği, Hesna Zeren Turali; 5 il birinciliği, 1 il ikinciliği, 1 il dördüncülüğü, Ravza Sümeyye Kırval; 4 il birinciliği, 3 il ikinciliği, Zeynep Ateş, il dördüncülüğü, Ahmet Arda Ayhan, il dördüncülüğü, Ömür Aras Kaya 1 il üçüncülüğü 1 il dördüncülüğü, Ömer Tuğra Pehlül 1 il dördüncülüğü, bayrak yarışlarında ise Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 il birinciliği ve 2 il üçüncülüğü elde etti. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.