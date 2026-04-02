ASAYİŞ:
Cesedi ormana gömüp mahkemede birbirini suçlayan kardeşler cezadan kurtulamadı

Kocaeli'de kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan Serdar Arslan cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Ağabey ve kardeşin birbirini suçladığı duruşmada, tutuklu 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, 1'ine ise müebbet hapis cezası verildi.

02 Nisan 2026 Perşembe 19:26

Kocaeli'de 20 Ocak 2025'te kaybolan Serdar Arslan'ın (44) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Arslan'ın ortağı olduğu iddia edilen Habil Ö. (46), kardeşi Mahsun Ö. (30) ile Sevban T. (32), D.Ö., H.R.A., Ü.G. ve M.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alınmış, Habil Ö., Mahsun Ö. ve Sevban T. tutuklanmıştı.  

Cinayetin işlendiği bağ evinde delilleri karartmak için parkelerin söküldüğü ve cesedin olaydan iki gün sonra kireçlenerek gömüldüğü tespit edilmişti. Bağ evinde sırtından vurularak öldürülen Serdar Arslan'ın, Habil Ö. ile cezaevinde tanıştıkları, Serindere'de balık restoranı açtıkları ancak aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle gerginlik yaşandığı ve cinayet planı yapıldığı ortaya çıkmıştı. 
 
Mütalaa tekrar edildi 

Olayla ilgili davanın 3. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Habil Ö, kardeşi Mahsun Ö. ve Sevban T. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mütalaada, sanık Habil Ö. ile maktulün eski arkadaş oldukları ve gayri resmi ortaklık yaptıkları ancak aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine Habil Ö.'nün maktulü öldürmeye karar verdiği belirtildi.  


Mütalaada, Habil Ö.'nün bu planını kardeşi Mahsun Ö. ve akrabası Sevban T. ile paylaştığı, onları suça dahil etmek için çeşitli yöntemler kullandığı kaydedildi. Habil Ö.'nün, kardeşi Mahsun Ö.'yü, "Maktul beni dolandırdı, paramla eşine ev aldı ve beni öldürtmek için kiralık katil tuttu" iddialarıyla ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. 
 
Ayrıca Habil Ö.'nün, cinayeti işlemesi halinde cezaevine girecek olan kardeşine "Ailene ben bakarım" vaadinde bulunarak eyleme teşvik ettiği aktarıldı. Diğer sanık Sevban T.'nin ise Habil Ö. tarafından, "Serdar senin eşin hakkında dedikodu yapıyor" şeklinde mesajlarla manipüle edilerek suça iştirakinin sağlandığı ifade edildi. 

Delilleri karartmak için parkeleri değiştirdiler 

Cinayetin ardından sanıkların delilleri yok etmek için organize hareket ettiklerine dikkati çekilen mütalaada, olayın gerçekleştiği bağ evinde tadilat yapıldığı ve kan izlerini gizlemek amacıyla yer döşemelerinin sökülerek yenilendiği bilgisine yer verildi. 
 
"Pişmanım, keşke olay yaşanmasaydı" 

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mahsun Ö., ağabeyi Habil Ö.'nün kendisini azmettirdiğini öne sürerek, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım, keşke olay yaşanmasaydı. Maktulün ailesinden özür diliyorum" diye konuştu. 

 
"Mahsun hırsızlık yapar, her suçu işler. Ondan her şey beklenir" 

Sanık Habil Ö. ise kardeşinin iddialarını reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Mahsun'un anlattığı her şey yalan. Beni de işin içine kattı. Ben Serdar'dan kurtulmak istesem zaten bir sürü dosyası var, veririm polise kurtulurum. Sadece olayı sakladım, eylemde yer almadım. Mahsun hırsızlık yapar, her suçu işler. Ondan her şey beklenir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu. 


Diğer sanık Sevban T. de cinayet aşamasında rol almadığını, durumu kolluk kuvvetlerine bildirmediği için pişman olduğunu söyledi. 
 
Karar açıklandı 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cinayete iştirak ettikleri gerekçesiyle sanıklar Habil Ö. ve Sevban T.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Mahsun Ö.'ye ise takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. 


Ayrıca 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan Habil Ö. 2 yıl, Mahsun Ö. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

