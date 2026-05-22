GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Zabıtası’ndan Kurban Bayramı öncesi denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde marketlerde ve tatlı satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

Çayırova Zabıtası'ndan Kurban Bayramı öncesi denetim

22 Mayıs 2026 Cuma 17:58

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini sıklaştırdı. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Market ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelere giderek, kasa-raf, gramaj, etiket, hijyen belgesi ve çalışma ruhsatı denetimi yaptı.

 

DENETİMLER SÜRECEK

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, karşılaşılan olumsuzluklara karşı gerekli idari işlemler yapıldı. Çayırovalı ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı öncesinde yapacakları alışverişlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılamaması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde Kurban Bayramı’nda da devam edeceğini belirtti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de otoyollarda bayram tatili öncesi sakinlik yaşanıyor Kocaeli'de otoyollarda bayram tatili öncesi sakinlik...
Kocaeli, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası Taşköprülüler Derneğinden, Gebze Makamda Vali İlhami Aktaş’a Davet Kocaeli, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası Taşköprülüler...
“Büyük Sürgün” 162. yılında Babalı’da dualarla anıldı “Büyük Sürgün” 162. yılında Babalı’da...
Bayram hazırlığında mezarlıklara özel bakım Bayram hazırlığında mezarlıklara özel bakım
Vali Aktaş, Türk Mutfağı “Bir Sofrada Miras” Programına Katıldı Vali Aktaş, Türk Mutfağı “Bir Sofrada Miras”...
144 yeni yuvanın sahipleri kura ile belirlendi 144 yeni yuvanın sahipleri kura ile belirlendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de otoyollarda bayram tatili öncesi...
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya...

Haberi Oku