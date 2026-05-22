Çayırova Zabıtası’ndan Kurban Bayramı öncesi denetim

Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini sıklaştırdı. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Market ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelere giderek, kasa-raf, gramaj, etiket, hijyen belgesi ve çalışma ruhsatı denetimi yaptı.

DENETİMLER SÜRECEK

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, karşılaşılan olumsuzluklara karşı gerekli idari işlemler yapıldı. Çayırovalı ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı öncesinde yapacakları alışverişlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılamaması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde Kurban Bayramı’nda da devam edeceğini belirtti.