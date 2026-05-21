Vali Aktaş, Türk Mutfağı “Bir Sofrada Miras” Programına Katıldı

Vali İlhami Aktaş, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilimizin yöresel ürünlerinin sergilendiği Türk Mutfağı “Bir Sofrada Miras” temalı programa katıldı.

21 Mayıs 2026 Perşembe 17:51

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde düzenlenen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve ilgili kurum yetkilileri katıldı

 

Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş tarafından yapılan açılış konuşmalarının akabinde kürsüye gelen Vali İlhami Aktaş, etkinliğin ilimize önemli katkılar sunacağını belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Konuşmaların ardından Nuh Çimento Anadolu Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine şed bağlama töreni ile devam eden program, bayram sofrası geleneği olan ve özel olarak hazırlanan yöresel yemekler, Kadın Kooperatifleri stantlarının gezilmesi ve ilimizin simgesi olan pişmaniyenin çekimi ile devam etti.

 

Program, stantların gezilmesi ve yöresel ürünlerin tanıtımının ardından sona erdi.

