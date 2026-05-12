EKONOMİ:
GEBZE TİCARET ODASINDAN GÖRKEMLİ ÇALIŞTAY

Gebze Ticaret Odası Bolu Çalıştayı kapsamında gerçekleştirdiği Müşterek Meslek Komite Toplantısını geniş bir katılımla, birlik ve beraberlikten alınan güçle tamamladı.

12 Mayıs 2026 Salı 11:18

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ev sahipliğinde yapılan çalıştaya: Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar, Gerede TSO başkanı Ersin Kaşga, TABA AMCHAM başkanı
Süleyman Ecevit Şanlı,Prof. Dr. Faik Çelik ile Dr. Yılmaz Sönmez katıldı. 


ASLANTAŞ: GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR

Çalıştayda konuşan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş: ‘Değerli Yönetim Kurulu, meclis üyeleri, Meslek Komite üyeleri,kadın girişimciler, genç girişimciler,disiplin kurulu başkanı ve üyeleri , genel sekreter ve oda personeli ile Ortak aklın, istişarenin ve dayanışmanın gücüne inanan bir anlayışla çıktığımız bu yolda; gösterdiğiniz samimiyet, katkı ve yüksek katılım bizler için son derece kıymetlidir.

Program boyunca oluşan dostluk ortamı, paylaşılan fikirler ve kurulan bağlar; Gebze Ticaret Odamızın sadece bir kurum değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Katılım sağlayan tüm Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerimize ile kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, birlikte daha güçlü yarınlara yürümeyi temenni ediyoruz.
Sizin için, Varız.’ dedi

Bolu Abant Çalıştayı kapsamında ayrıca Gebze Ticaret Odası’nın kurumsal yapısı ve gelecek vizyonuna yönelik SWOT analizi çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada; Odanın güçlü yönleri, gelişime açık alanları, karşılaşılabilecek riskler ve önümüzdeki döneme ilişkin fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Yoğun katılım ve kapsamlı program içeriğiyle gerçekleştirilen Bolu Abant Çalıştayı, eğitim, istişare ve stratejik değerlendirme süreçlerinin bir arada yürütüldüğü verimli bir organizasyon olarak tamamlandı.
