TÜRK DÜNYASI 2026 YILI BELGESELİNİ SEÇİYOR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için başvurular devam ediyor.

Bu yıl “Köklü Kültür, Güçlü Gelecek” sloganıyla gerçekleştirilecek festival, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını belgesel sinema aracılığıyla uluslararası platformda görünür kılmayı amaçlıyor.

Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Menderes Demir yaptığı açıklamada, festivalin Türk dünyasının ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir kültür ve sanat organizasyonu olduğunu belirtti.

Demir, “Türk dünyasının farklı coğrafyalarından yoğun ilgi gören festivalimiz; sinemacıları, akademisyenleri ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturuyor. Kültürlerin izini süren, insan hikâyelerine dokunan ve ortak değerleri yansıtan yapımlar festivalimizin odağında yer alıyor” dedi.

Festival kapsamında belgesel filmler uzun metraj, kısa metraj ve öğrenci kategorilerinde yarışacak. Son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2026 mesai bitimi olarak açıklandı. Başvuru ve festivalle ilgili detaylı bilgilere www.turkbelgesel.com adresinden ulaşılabiliyor.

Başvurular FilmFreeway⁠ platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme sürecinin ardından ödül almaya hak kazanan eserler açıklanacak. Ayrıca seçilen filmler başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’te izleyiciyle buluşacak.

Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB destekleri ve üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ile medyanın üst çatı kuruluşları paydaşlığında gerçekleştiriliyor.