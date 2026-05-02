Konut projesine 24 saatte bin 585 başvuru
Kocaeli’de hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinde ön satış süreci yoğun taleple başladı, 24 saat içinde bin 585 kişi müracaat etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. güvencesiyle hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinin ön satış başvuru süreci 29 Nisan tarihinde yoğun ilgi ile başladı. 10 Mayıs tarihine kadar başvuruları alınacak olan proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara yönelik kapsamlı bilgilendirme süreci yürütülüyor. Sosyal medya ve e-posta kanalları üzerinden yaklaşık bin kişiye geri dönüş sağlanarak proje detayları paylaşıldı ve merak edilen tüm sorulara tek tek cevap verildi. Modern mimarisi, ulaşım avantajları ve sosyal donatı alanlarıyla öne çıkan Kartepe Kent Konut Evleri, bölgedeki konut ihtiyacına önemli çözüm sunmayı hedeflerken; projenin tanıtım sürecinden itibaren yoğun talep görmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların projeye duyduğu güveni ortaya koydu.