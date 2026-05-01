Aslantaş’ın 1 Mayıs Mesajı

Üretimin, kalkınmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelinde emek vardır. Sanayiden ticarete, hizmet sektöründen teknolojiye kadar her alanda ortaya konulan özverili çalışmalar, ülkemizin gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Gebze gibi üretim gücü yüksek bir bölgede, işçi ve işverenin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi; hem ekonomik istikrarın hem de sosyal refahın en önemli unsurudur. Bu anlayışla; çalışma hayatında karşılıklı saygı, adalet ve dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.



Gebze Ticaret Odası olarak; üretimi destekleyen, istihdamı artıran ve çalışma hayatının daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkı sunan her türlü çalışmanın yanında olmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle; ülkemizin kalkınmasına emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Alın teriyle üreten, emeğiyle değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.