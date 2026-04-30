“Türkiye’nin yükselişinde sizlerin alın teri var”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Nisan 2026 Perşembe 15:18

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ülkemizin her karış toprağını alın teriyle ıslatan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Büyükakın, “Gün doğmadan yola koyulan, akşamın yorgunluğunu dahi üretmenin huzuruyla karşılayan tüm emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin en büyük gücüdür. Emeğin olduğu yerde umut vardır, samimiyet vardır, yarınlara dair güçlü bir inanç vardır” dedi.

 

Emeğin kutsal bir değer olduğuna da vurgu yapan Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hadis-i Şerifte buyurulduğu gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), işçinin ücretinin, çalıştığı işin yorgunluğu ve teri henüz üzerindeyken, bekletilmeden ödenmesini buyurmuştur. Bizler de emeğin karşılığını bulduğu, insanın değer gördüğü bir anlayışı büyütmek için çalışıyoruz. Şehrimizin ve güzel ülkemizin her karış toprağında büyük bir emek ve özverisi bulunan emekçi kardeşlerimize şükran borçluyuz. Hayatı güzelleştiren, fedakârlığıyla yarınları aydınlatan tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onların fedakârlığının bizler için çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu vesile ile evine helal rızık götürmek, ailesinin huzuru, ülkemizin refahı için ter döken tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”

 

