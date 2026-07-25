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Kocaeli’de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak yer aradı. Kocaeli’de öğle sa

Kocaeli'de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

25 Temmuz 2026 Cumartesi 15:39

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük yaşarken, yağış kısa süre sonra etkisini azalttı. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından etkili olan sağanağın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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