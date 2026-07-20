Kocaelispor’un tarihi bu müzede yaşayacak

Kocaelispor Stadyumu’nda yer alan ve kulübün geçmişine ışık tutacak olan müzedeki son hazırlıkları inceleyen Tahir Büyükakın, yetkililerden gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, müzenin içerisinde kulübün gelişim sürecini anlatan interaktif sergilerin, kazanılan kupaların ve efsane futbolculara ait hatıraların yer alacağını belirtti.

Müzenin, kulübün kurumsallaşması adına önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Büyükakın, geçmişle bağ kurmanın önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Köksüz ağaç nasıl ayakta duramazsa, bir kulübün tarihle olan bağı kurulmadıkça onun da ayakta kalma şansı olmaz. Kocaelispor’un kurumsallaşması açısından en önemli adımlardan biri bu müzenin kazandırılması olacak. Arkada inanılmaz bir miras ve muhteşem bir hafıza var. Kocaelispor’un bugünlere gelmesinde yardımcı olmuş isimler var. Bunların tamamının kente ait ortak bir hafıza olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Kocaelispor bu adımlarla insanların gönlünde yer etmesi açısından daha güçlü bir hafıza ortaya koyacak."

"Sezon açılışıyla ziyarete açacağız"

Müzenin özellikle genç nesillerin kulüp tarihini öğrenmesinde önemli bir işlev üstleneceğini ifade eden Büyükakın, "En önemli şey geçmişten gelen mirasın, o tarihi hikayenin burada canlı kalması. Bu şehrin çocuklarının geçmişi öğrenmesi bu müze ile mümkün olacak. Müzeler, bir şehrin gerçek bir şehir olması için kıymetli mekanlardır. Kocaelispor’un da bir müzeye sahip olması, tarihle olan bağını yeni nesillere aktararak çok önemli bir yolculuk sunacak. Sezon açılışı ile birlikte bu müzeyi de ziyarete açacağız" diye konuştu.