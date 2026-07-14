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Karaya oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi satışa çıkarılıyor

Kandıra ilçesinde geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan ve 7 kişilik mürettebatı helikopterle tahliye edilen Tanzanya bandıralı "RAPID" isimli

Karaya oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi satışa çıkarılıyor

14 Temmuz 2026 Salı 09:36

Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından terk edilen 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli kuru yük gemisiyle ilgili sigorta şirketinin hasar tespiti ve yasal süreçleri tamamlandı. Tanzanya makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, geminin icra yoluyla satılması ve elde edilecek bedelin borçlara aktarılması yönünde onay alındı.
Resmi satış sürecinin başlatılmasının ardından geminin, 27 Temmuz’da Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılması kararlaştırıldı.
Satıştan elde edilecek gelirin; kamu alacakları, uygulanan idari cezalar ve gemiden kaynaklanan diğer borçların tahsilinde kullanılacağı öğrenildi.

Olayın geçmişi
Karadeniz’de seyreden Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025’te Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek kayalık alanda karaya oturmuştu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Gemide mahsur kalan 6’sı Ukrayna, 1’i İran uyruklu toplam 7 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

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