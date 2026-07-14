Büyükşehir’in bilim vizyonu ödülle taçlandı

BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZLERİ ZİRVESİ

TÜBİTEM 2026 - 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanına ilgi duyan her yaştan katılımcının bir araya geldiği programda uzman isimler, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yapay zekâdan girişimciliğe, bilimsel araştırmalardan teknolojik gelişmelere kadar birçok farklı başlıkta gerçekleştirilen söyleşiler, katılımcılara güncel gelişmeleri yakından takip etme ve geleceğin dünyasına ilişkin yeni bakış açıları kazanma fırsatı sundu.

‘YENİLİKÇİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi inovasyon üssü olma yolunda attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, hayata geçirdiği özgün uygulamalarla Gaziantep’te düzenlenen TÜBİTEM 2026 - 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde ‘Yenilikçi Uygulamalar Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye genelindeki bilim merkezlerini bir araya getiren zirvede; bilim iletişimi, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve ziyaretçi deneyimini geliştiren örnek çalışmalar değerlendirildi. Kocaeli Bilim Merkezi, hayata geçirdiği özgün uygulamalar ve bilimi toplumun her kesimine ulaştırmaya yönelik başarılı çalışmalarıyla ‘Yenilikçi Uygulamalar Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal’a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.

ULUSAL DÜZEYDE TAKDİR GÖRÜYOR

Kocaeli Bilim Merkezi; yıl boyunca düzenlediği bilim şenlikleri, atölyeler, tematik sergiler, gökyüzü gözlem etkinlikleri, okul programları ve her yaştan ziyaretçiye hitap eden uygulamalarıyla bilim kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunuyor. Alınan bu ödül, merkezin yenilikçi yaklaşımının ve nitelikli bilim iletişimi çalışmalarının ulusal düzeyde takdir gördüğünü ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonunun önemli bir göstergesi olan bu başarı, Kocaeli Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin örnek bilim merkezlerinden biri olma hedefini güçlendirirken, gelecekte hayata geçirilecek yeni projeler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Kocaeli Bilim Merkezi yetkilileri, bu anlamlı ödülde emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarına ve destek veren paydaşlara teşekkür ederek, bilimi toplumla buluşturan yenilikçi projeler üretmeye ve her yaştan bireyi bilimle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haber Galerisi