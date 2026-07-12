Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde Düzenlenen Törenle Başladı Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar J

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan programa; Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Asbaşkanı Serhan Çatal, sporcular, antrenörler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol üyeleri tarafından yapılan açılış konuşmaları akabinde plaket takdim tören ile devam etti.

Yıldızlar kategorisinde U 14 ve U 16 yaş gruplarında; 15 ülkeden 463 sporcu ter dökeceği müsabakalar, 12 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek olup; ilk gününde U14 Grup 4 ile U16 Grup 1, ikinci gününde ise U14 Grup 3 ve U16 Grup 2 kategorilerinde eleme, repesaj, yarı final ve final karşılaşmaları yapılacak.