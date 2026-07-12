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Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Yalova’daki iş yerlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli’de toprağa verildi. Samim Okur’un babası, gözyaşları arasında oğlu v

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

12 Temmuz 2026 Pazar 10:26

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur’u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi’ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğluna son görev
Tamamlanan işlemler sonrası baba ve oğlun cenazeleri ailesine bugün teslim edildi. Emekli itfaiye personeli olduğu öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur için Karamürsel İlçesi Kavak Gazenfer Bilge Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Samim Okur’un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul toprağa verildi.

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