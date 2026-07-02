Türkiye'nin üretim, sanayi ve ihracat üslerinden biri olan Gebze, güçlü sanayi altyapısı, yüksek katma değerli üretimi ve ihracat odaklı yapısıyla başarısını bir kez daha ortaya koydu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 66 üye firmanın Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alması, Gebze'nin üretim kapasitesini, uluslararası rekabet gücünü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

ASLANTAŞ: "BU BAŞARI, GEBZE'NİN ÜRETİM VE İHRACAT VİZYONUNUN ESERİDİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 66 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize döviz kazandıran firmalarımızın azimli çalışmalarının sonucudur. Aynı zamanda Gebze'nin güçlü sanayi altyapısının, girişimcilik kültürünün ve ihracat odaklı üretim anlayışının en somut göstergelerinden biridir. Listeye giren tüm üyelerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

"İHRACATTA HER BAŞARIYI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gebze Ticaret Odası üyelerinin uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Aslantaş, şunları söyledi:

"Üyelerimizin yeni pazarlara açılması ve ihracatlarını artırmaları amacıyla ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri, hedef pazar toplantıları, eğitim programları ve Ticaret Bakanlığımız destekli UR-GE Projemiz başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz.

Her yeni iş bağlantısını üyelerimiz için yeni bir ihracat kapısı olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca bugün başarılı olan firmalarımızı desteklemek değil, ihracat yapan firma sayımızı her geçen yıl artırarak Gebze'nin ihracattaki lider konumunu daha da güçlendirmektir."

Başkan Aslantaş, ihracatın sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Gebze Ticaret Odası'nın ihracat odaklı projeler, uluslararası iş birlikleri ve Ticaret Bakanlığı destekli programlarla üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet

gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.

GEBZE, TÜRKİYE'NİN İHRACAT ÜSSÜ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Sanayi üretimi, teknoloji, otomotiv, kimya, makine, metal, lojistik ve daha birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren firmalarıyla Gebze, Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

TİM'in açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" listesinde 66 Gebze Ticaret Odası üyesinin yer alması, bölgenin yüksek üretim kapasitesini, ihracat potansiyelini ve uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

Ülkemizin ihracatına değer katan Gebze Ticaret Odası üyelerini yürekten tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.