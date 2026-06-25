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Darıca’da Geleneksel Sünnet Şöleni coşkusu

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, yüzlerce çocuğun ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Mehteran eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ve birbirinden renkli etkinliklerle sünnet olan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Darıca'da Geleneksel Sünnet Şöleni coşkusu

25 Haziran 2026 Perşembe 12:53

 Darıca Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni, bu yıl da yoğun katılımla düzenlendi. Geleceğin teminatı çocuklar için hazırlanan program kapsamında sünnet olan çocuklar ve aileleri, hem manevi hem de sosyal açıdan anlamlı bir gün geçirdi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU ATTILAR

Program, üstü açık otobüsle gerçekleştirilen araç konvoyu ve mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Darıca Belediyesi Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Şölene katılan çocuklar özel kıyafetleriyle adeta görsel şölen oluştururken, aileler de evlatlarının mutluluğuna ortak oldu. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de birlik ve beraberlik ortamında keyifli vakit geçirdi.


BIYIK: “ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER”

Sünnet şölenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocukların heyecanına ortak olarak ailelerle bir araya geldi. Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, “Geleneklerimizi yaşatırken çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sünnet, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan manevi bir değerdir. Bu anlamlı günde yavrularımızın yüzündeki tebessümü görmek bizler için en büyük mutluluk. Sünnet olan tüm evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlık ve başarı dolu bir ömür diliyorum” dedi. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

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