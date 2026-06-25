Başkan Büyükgöz Gebze’yi Uluslararası Platformda Temsil Ediyor

Kongrenin ev sahibi Tanca şehrinde gerçekleştirilen programın üçüncü gününde Başkan Büyükgöz, farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve uluslararası iş birliği imkanlarının ele alındığı temaslarda Başkan Büyükgöz, Gebze'de hayata geçirilen projeler ve belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanları ve yerel yöneticilerle görüşen Büyükgöz, şehirler arası deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.



Şehirler Arası İş Birliği Vurgusu

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlar ve ikili görüşmelerde yerel yönetimlerin geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımlar değerlendirildi. Başkan Büyükgöz, uluslararası platformlarda kurulan ilişkilerin şehirlerin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, Gebze'nin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi dünya şehirleriyle paylaşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gebze'nin Vizyonu Dünyaya Anlatılıyor

Fas'taki temaslarını sürdüren Başkan Büyükgöz, Gebze'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyor. UCLG Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, gelecekte kurulabilecek yeni iş birlikleri ve ortak projeler açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.