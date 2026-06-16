Büyükşehir’den Kandıra’ya “Saygınlar Kulübü”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü projesi büyümeye devam ediyor. İzmit ve Gölcük’te hizmet veren kulüplerin ardından Kandıra’da da “Saygınlar” için yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ediliyor.

12 İLÇEYE YAYILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşları sosyal hayata dahil eden eşsiz projesi Saygınlar Kulübü, her geçen gün büyüyor. Önce İzmit, ardından Gölcük’te faaliyete geçirilen Saygınlar Kulübü, bu ilçelerdeki 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların adeta ikinci evi oldu. Büyükşehir, vatandaşların talebi ve ihtiyacı üzerine 12 ilçeye yayacağı Saygınlar Kulübü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra’da var olan bir bina, “Saygınlar Kulübü” olarak hayata geçirilecek.

DENEYİMLERİNİ GENÇ KUŞAKLARA AKTARACAKLAR

Yeni kulüpler, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal izolasyondan uzaklaşmasına, yaşam kalitelerini artırmasına ve toplumsal yaşama daha aktif katılımına katkı sağlayacak. Üyeler, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla deneyimlerini genç kuşaklara aktarabilecek ve zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecek.

AKŞAM 20.00’YE KADAR HİZMET VERECEK

Kandıra Çarşı Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan Kandıra Saygınlar Kulübü, haftanın her günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tesislerde kafe, kitap okuma alanları, oturma alanları, eğitim salonu, kadın ve erkek mescitleri, tuvaletler ile bahçe alanları yer alacak.

SOSYAL YAŞAMDA AKTİF OLACAKLAR

İzmit ve Gölcük’te faaliyet gösteren “Beş Çayı Topluluğu”, “Torun Topluluğu”, “Akademi Topluluğu”, “Sağlıklı Yaşam Topluluğu”, “Yeşil Sevenler Topluluğu” ve “Kültür Sanat Topluluğu” gibi etkinliklerin Kandıra’da da sürdürülmesi planlanıyor.

SAYGINLAR’DA SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Topluluklar kapsamında sürdürülen başlıca faaliyetler ise şöyle: Spor ve Fiziksel Aktiviteler, Tarihi ve Turistik Mekân Ziyaretleri, Tiyatro Sinema Etkinlikleri, Müzikal ve Oyun Etkinlikleri, Sağlıklı Beslenme Eğitimi, Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Kullanımı Eğitimleri,

Kuşaklar Arası İletişim ve Çalışmalar, Kitap Okuma Kültürel Çalışmalar, Bahçe Ekimi ve Toplama Çalışmaları, Danışmanlık Desteği, Seminerler, Psiko-Sosyal Destek Eğitimleri, El Sanatları, Değerler Eğitimi, Kur’an- Kerim Eğitimleri, Serbest Zaman Etkinlikleri, Zeka ve Hafıza Oyunları, Kamp, Piknik Etkinlikleri, Meslek Erbabı Etkinlikleri, Sıfır Atık Eğitimi, Koro Çalışmaları.