Bizim Çocuklar’ın Maçı Kent Meydanı’nda İzlendi

Dev Ekranda Sabahın İlk Işıklarında Milli Heyecan

Karşılaşmayı sabah erken saatlerde Kent Meydanı’nda takip eden vatandaşlar, Türkiye’nin sahadaki mücadelesini büyük bir heyecanla izledi.

Gebze Belediyesi tarafından kurulan dev ekran sayesinde vatandaşlar, milli maçı hep birlikte izleme imkânı bulurken, oluşan atmosfer birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Sabah Namazı Sonrası Meydanda Buluşma

Maç öncesinde sabah namazını eda eden vatandaşlar, Kent Meydanı’nda bir araya gelerek milli heyecana ortak oldu. Manevi atmosfer ile spor coşkusunun aynı anda yaşandığı buluşma, meydanda anlamlı görüntüler oluşturdu.

Çay ve Simit İkramı Yapıldı

Gebze Belediyesi tarafından sabahın erken saatlerinde meydana gelen vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunuldu. Soğuk sabah saatlerinde yapılan ikramlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, meydanda sıcak ve samimi bir ortam oluştu.

Gebze Kent Meydanı’nda yaşanan bu özel sabah, hem sporun hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak hafızalara kazındı.