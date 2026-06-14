banner1335
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bizim Çocuklar’ın Maçı Kent Meydanı’nda İzlendi

Dünya Kupası’nda Türkiye’nin Avustralya karşısındaki mücadelesi, sabahın ilk saatlerinde Gebze Kent Meydanı’nda Gebze Belediyesi’nin kurduğu dev ekranda izlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de maçı izleyenler arasında yerini aldı.

Bizim Çocuklar'ın Maçı Kent Meydanı'nda İzlendi

14 Haziran 2026 Pazar 19:57

 Dev Ekranda Sabahın İlk Işıklarında Milli Heyecan

Karşılaşmayı sabah erken saatlerde Kent Meydanı’nda takip eden vatandaşlar, Türkiye’nin sahadaki mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. 

Gebze Belediyesi tarafından kurulan dev ekran sayesinde vatandaşlar, milli maçı hep birlikte izleme imkânı bulurken, oluşan atmosfer birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Sabah Namazı Sonrası Meydanda Buluşma

Maç öncesinde sabah namazını eda eden vatandaşlar, Kent Meydanı’nda bir araya gelerek milli heyecana ortak oldu. Manevi atmosfer ile spor coşkusunun aynı anda yaşandığı buluşma, meydanda anlamlı görüntüler oluşturdu.

Çay ve Simit İkramı Yapıldı

Gebze Belediyesi tarafından sabahın erken saatlerinde meydana gelen vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunuldu. Soğuk sabah saatlerinde yapılan ikramlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, meydanda sıcak ve samimi bir ortam oluştu.

Gebze Kent Meydanı’nda yaşanan bu özel sabah, hem sporun hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’de sanatın “İz”i bu sergide Büyükşehir’de sanatın “İz”i bu sergide
Milli İrade'de tek ses, tek yürek olduk Milli İrade'de tek ses, tek yürek olduk
Kocaeli’de pehlivanlar er meydanına çıktı Kocaeli’de pehlivanlar er meydanına çıktı
Ormanya’da yavru leylek Atlas’a sürpriz kutlama Ormanya’da yavru leylek Atlas’a sürpriz kutlama
“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” Programı Gebze Millet Bahçesi’nde Gerçekleştirildi “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” Programı...
Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’dan Liselere Giriş Sınavı Kapsamında Çocuklarını Bekleyen Velileri Ziyaret Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’dan Liselere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’de sanatın “İz”i bu sergide
Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölüm öğrencileri, “Bir Dokunuş,...

Haberi Oku