Kocaeli'de 6 ayda tamamlanan köprülü kavşakta ilk sürüş TOGG ile yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde 6 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunarak, yerli otomobil TOGG ile test sürüşü gerçekleştirdi.



Projenin yalnızca ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda çevre dostu şehircilik hamlesi olduğunu vurgulayan yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını da inceleyen Büyükakın, alandaki ağaçlandırma faaliyetlerine de destek verdi.



Teknik özellikleriyle öne çıkan proje kapsamında, doğu ve batı köprülerinde zemin güçlendirmesi için 120 santimetre çapında toplam 86 kazık çakıldı. Yaklaşık 35 metre açıklığa sahip modern köprüde 4 kenar ayak imalatı yapılırken, 16 bin 500 metreküp toprakarme dolgu ile 19 öngerilmeli kirişin montajı tamamlandı.



Altyapı iyileştirmeleri çerçevesinde yağmur suyu ve V kanalları inşa edilerek geleceğe dönük sağlamlaştırma yapıldı. Yaya ve sürüş güvenliğini maksimize etmek amacıyla asfalt serimi ve oto korkuluk sistemleri eksiksiz uygulandı. Gece sürüş güvenliği ve estetik görünüm için bölgeye 22 çelik poligon aydınlatma direği entegre edilerek kavşak hem altyapı hem de üstyapı anlamında modern görünüme kavuşturuldu.



Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a incelemeleri sırasında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve beraberindeki meclis üyeleri ile teşkilat yöneticileri de eşlik etti.



Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a incelemeleri sırasında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve beraberindeki meclis üyeleri ile teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

Gebze ilçesinde kent içi ulaşımı rahatlatmak ve trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla projelendirilen Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Projenin teknik detayları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Tahir Büyükakın, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçerek hizmete alınan yeni kavşakta test sürüşü yaparak, yol güvenliğini ve sürüş konforunu bizzat deneyimledi.