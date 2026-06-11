Gebzeli Kadınlar “Adım At, Havan Değişsin” Etkinliğinde Buluştu

Hem Hareket Hem Sosyalleşme
Alaettin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar birlikte yürüyüş yaparak sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, katılımcıların birbirleriyle tanışmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine de imkan sundu.
Kadınların Sosyal Hayata Katılımına Destek
Programda konuşan Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaparak, Gebze Belediyesi olarak kadınlara yönelik projeleri ve etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.
Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan "Adım At, Havan Değişsin" etkinliği, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.