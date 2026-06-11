Gebzeli Kadınlar “Adım At, Havan Değişsin” Etkinliğinde Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Adım At, Havan Değişsin" etkinliği, Alaettin Kurt Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gebzeli kadınların bir araya geldiği etkinliğe Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım da katıldı. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve kadınların sosyal yaşamda daha görünür olmalarına katkı sunulması amacıyla düzenlenen programda katılımcılar keyifli ve verimli bir gün geçirdi.



Hem Hareket Hem Sosyalleşme

Alaettin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar birlikte yürüyüş yaparak sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, katılımcıların birbirleriyle tanışmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine de imkan sundu.

Kadınların Sosyal Hayata Katılımına Destek

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaparak, Gebze Belediyesi olarak kadınlara yönelik projeleri ve etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan "Adım At, Havan Değişsin" etkinliği, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.