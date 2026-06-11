banner1328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzeli Kadınlar “Adım At, Havan Değişsin” Etkinliğinde Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Adım At, Havan Değişsin" etkinliği, Alaettin Kurt Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gebzeli Kadınlar 'Adım At, Havan Değişsin” Etkinliğinde Buluştu

11 Haziran 2026 Perşembe 14:55

 Gebzeli kadınların bir araya geldiği etkinliğe Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım da katıldı. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve kadınların sosyal yaşamda daha görünür olmalarına katkı sunulması amacıyla düzenlenen programda katılımcılar keyifli ve verimli bir gün geçirdi.


Hem Hareket Hem Sosyalleşme

Alaettin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar birlikte yürüyüş yaparak sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, katılımcıların birbirleriyle tanışmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine de imkan sundu.

Kadınların Sosyal Hayata Katılımına Destek

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaparak, Gebze Belediyesi olarak kadınlara yönelik projeleri ve etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan "Adım At, Havan Değişsin" etkinliği, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Cemal Kaplan, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Cemal...
OYAK Çimento’dan Marmara Denizi’ne Sürdürülebilir Gelecek Yatırımı: “Yaşamın İzinde: Deniz Yuvaları Projesi” Darıca Sahili’nde Büyüyor OYAK Çimento’dan Marmara Denizi’ne Sürdürülebilir...
Gebze Merkezine Modern Çözüm: Menzilhane Tam Otomatik Otopark ve Meydan Projesi Gebze Merkezine Modern Çözüm: Menzilhane Tam Otomatik...
Gebze Müftülüğü ve Beylikbağıspor’dan Yaz Kur’an Kursu Hamlesi Gebze Müftülüğü ve Beylikbağıspor’dan Yaz...
“Marmara için herkes elini taşın altına koymalı” “Marmara için herkes elini taşın altına koymalı”
“Gençlerle Geleceğe” projesi bu festivalde hayat buldu “Gençlerle Geleceğe” projesi bu festivalde hayat...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Cemal...
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Cemal Kaplan, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, kabullerinden...

Haberi Oku