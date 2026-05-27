BAYRAM SEVİNCİ YARIM KALDI: 13 YAŞINDAKİ ATABEY HAYATA VEDA ETTİ!

Bayram günü İlyasbey Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Gebze Osmangazi Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada ise,

“Sevgili öğrencimiz Atabey Haydar Özbey’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, yakınlarına ve tüm okul camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

Bayram sevincinin yerini acıya bıraktığı olay, Gebze’de derin üzüntü yarattı.

Haber : Evren KIZILTAŞ

Gebze Osmangazi Ortaokulu 7-F sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki Atabey Haydar Özbey, bisikletiyle seyir halindeyken ağaca çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.