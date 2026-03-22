“Gönül Kazan” ile sofralar boş kalmıyor

NECMETTİN AMCA’NIN YÜZÜ GÜLÜYOR

86 yaşındaki Necmettin Akay, İzmit’e bağlı bir köyde tek başına yaşamını sürdürüyor. Eşi felç geçirdikten sonra uzun süre yatalak kalan Akay’ın eşi yaklaşık 4,5 yıl önce vefat etti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan Akay, günlük işlerini büyük ölçüde kendisi yapabiliyor ancak yemek hazırlamakta zorlanıyor. Bu nedenle 2021 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönül Kazan Projesi” kapsamında sunulan yemek hizmetinden faydalanıyor.

“EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Hizmet sayesinde yemek ihtiyacının düzenli olarak karşılandığını belirten Necmettin Akay, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Eşim vefat ettikten sonra yalnız kaldım. Temizliğimi, kendi işlerimi yapabiliyorum ama yemeğe gelince yapamıyorum. Yemek ihtiyacım Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” Akay, sabah kahvaltılık ve akşam yemeğinin düzenli olarak ulaştırıldığını belirterek, “Mevsime göre yemek gönderiyorlar. Her şey var, tabiri caizse on numara. Çeşitli yemekler geliyor. Alıp dolaba koyuyorum, ısıtıp tüketiyorum. Meyvesine kadar her şey var. Haftada iki üç gün geliyor ama tüm haftayı kapsayacak şekilde gönderiliyor” dedi.

GÖNÜL KAZAN İLE SOFRALARA SICAK YEMEK

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gönül Kazan Projesi” ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine düzenli olarak yemek ulaştırılıyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler günlük iki öğün olacak şekilde teslim edilirken, ihtiyaç sahiplerinin dengeli ve düzenli beslenmeleri sağlanıyor. Evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir destek olan proje, yalnız yaşayan birçok yaşlının günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.