22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü, tatlı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 1993 yılından bu yana kutlanan Dünya Su Günü’nde her yıl farklı bir tema belirlenmekte olup, bu yılın teması “Su ve Cinsiyet” olarak açıklanmıştır.

 Su; yaşamın devamı, sağlıklı çevre ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir kaynaktır. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu yılki tema; suya erişimde eşitliğin sağlanması, su hizmetlerinin herkes için güvenli ve sürdürülebilir şekilde sunulması ile su yönetiminde kapsayıcı yaklaşımların önemine dikkat çekmektedir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejimlerinde yaşanan değişimler, su kaynaklarının azalması, kuraklık ve su kıtlığı gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, ileri teknolojilerin kullanılması ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan yatırımlarla vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılırken, su kayıp ve kaçaklarıyla mücadele edilmekte; arıtılan atık suların geri kazanımıyla su kaynakları üzerindeki baskı azaltılmaktadır.

İSU Genel Müdürlüğü, suyun sürdürülebilir yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına büyük önem verildiğini belirterek, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya ve su kaynaklarını korumaya davet etti.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

