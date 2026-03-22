Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejimlerinde yaşanan değişimler, su kaynaklarının azalması, kuraklık ve su kıtlığı gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, ileri teknolojilerin kullanılması ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan yatırımlarla vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılırken, su kayıp ve kaçaklarıyla mücadele edilmekte; arıtılan atık suların geri kazanımıyla su kaynakları üzerindeki baskı azaltılmaktadır.
İSU Genel Müdürlüğü, suyun sürdürülebilir yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına büyük önem verildiğini belirterek, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya ve su kaynaklarını korumaya davet etti.
22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.