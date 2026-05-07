GEBZE TİCARET ODASI, BURLINGTON TİCARET ODASI İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADI

Gebze Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası arasında gerçekleştirilen kardeş oda protokolü, Gebze Ticaret Odası’nda imzalandı. Protokol; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş ile Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Terry Caddo arasında imzalandı.



İmza töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’nın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çekti.

İmzalanan kardeş oda protokolü ile birlikte; üyelerimizin Kanada pazarına erişiminin kolaylaştırılması, ikili iş görüşmelerinin artırılması ve firmalarımızın uluslararası ticarette daha etkin rol alması hedeflenmektedir. Protokol kapsamında ayrıca; ortak projeler geliştirilmesi, karşılıklı heyet ziyaretleri ve B2B görüşmeler ile yeni iş fırsatlarının oluşturulması planlanmaktadır.



Bu kapsamda planlanan ilk B2B görüşmeleri, yarın SAHA EXPO Fuarı’nda gerçekleştirilecektir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 20 üye firmamız, Kanada’dan fuara katılan 20 firma ile yaklaşık 4 saat sürecek yüz yüze iş görüşmeleri gerçekleştirecektir.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Terry Caddo ise, Gebze’nin stratejik konumu, geniş üretim yelpazesi ve Avrupa’ya tedarik noktasındaki avantajlarıyla önemli bir cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı.



Gebze Ticaret Odası, üyelerinin küresel pazarlara açılımını destekleyen uluslararası iş birliklerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir.

Programa; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Nail Köse, Sayın Sezgin Tekeli ve Sayın Yücel Yılmazel ile Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak, AIC Global Holdings Nükleer Baş Sorumlusu Sayın Christopher Deir ve basınımızın değerli temsilcileri katılım sağladı.