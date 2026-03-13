Gonca’da engelleri aşan bir aşk hikâyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, birçok ailenin hayatında pozitif etkilerini göstermeye devam ediyor. “Sanatta Ben de Varım” programı başta olmak üzere eğitim, sanat ve sosyal etkinliklerle hizmet veren merkez, engelleri aşan başarı hikâyelerine sahne oluyor. Bu hikâyelerden biri de, ikisi de tekerlekli sandalye kullanan Arslan çiftine ait.

GONCALI ÇİFTİN AŞKI ENGEL TANIMADI

1980 doğumlu Aylin Arslan, doğma büyüme Mersinli. 36 yaşındaki eşi Ahmet Arslan ise İzmitli. Çift, yıllar önce bir engelli platformunda internet üzerinden tanıştı. Birliktelikleri ciddiyet kazanan çiftin ailelerinin ilk etapta tereddütleri oldu. “Engellisin, evlenemezsin” sözlerine rağmen vazgeçmeyen çift, kararlılıkları sayesinde tüm zorlukları aştı. 2016 yılında evlenen Arslan çifti, bugün 8 yaşındaki kızlarıyla hayatlarına umutla devam ediyor. “Onunla hayata daha farklı bakıyoruz. O bizim nefesimiz” diyen Aylin Arslan, anneliğin kendisine güç verdiğini ifade ediyor.

“ENGELİMİZİ BURADA UNUTTUK”

Aylin Arslan için İzmit’e yerleşmek yeni bir başlangıç oldu. Ahmet Arslan’ın haberlerde görüp hemen kayıt yaptırdığı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, açıldığı günden bu yana çiftin hayatında önemli bir yer tutuyor. “Burada hayata tutunduk, engellimizi unuttuk” diyen çift, merkezin kendilerine sadece bir kurs alanı değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam sunduğunu belirtiyor. Merkez başladığında farklı eğitimler de alan çift hasta olmadıkları sürece merkeze gelmeyi hiç aksatmadıklarını söylüyor.

GONCA, TÜRKİYE’DE BİR İLK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olması ve sağladığı imkanları öğrencileri tarafından da takdirle karşılanıyor. Aylin Arslan, Mersin’de bu tür imkânlara ulaşamadığını ifade ederek, Kocaeli’de engellilerin sosyalleşmesi ve aktif bir yaşam sürmesi için sunulan olanakların kendisi için büyük bir fark yarattığını belirtti. Kocaeli’de fizik tedaviye başladığını söyleyen Arslan, “Mersin büyük bir şehir ama burada engellilerin aktif olması, sosyalleşmesi için çok güzel imkânlar var. Fizik tedaviye burada başladım. Kendimi burada daha güçlü hissettim. Engelimi unuttum” dedi.

AKÜLÜ SANDALYEDE ZEYBEK

Merkezde verilen eğitimler arasında en dikkat çekeni ise folklor çalışmaları. Arslan çifti, akülü sandalyeleriyle zeybek oynayarak ekibin en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Tamamı akülü sandalye kullanan dansçılardan oluşan zeybek ekibinde yer alan çift, performanslarıyla hem eğitmenlerinin hem de ekip arkadaşlarının takdirini kazanıyor. “Akülü sandalyede zeybek yapacağımı hiç düşünmezdim” diyen Aylin Arslan, Gonca’daki eğitmenleri sayesinde zeybeği çok sevdiklerini ve artık bırakmak istemediklerini ifade ediyor.

SANATLA GÜÇLENEN HAYATLAR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürütülen “Sanatta Ben de Varım” programı, özel gereksinimli bireylerin sanatsal yönlerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Yaş ve engel fark etmeksizin birçok kişi burada eğitim alıyor, sosyal hayata daha güçlü katılıyor. Akülü sandalye kullanımından sanatsal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede destek sunulan merkez, bireylerin özgüvenini artırırken aile bağlarını da güçlendiriyor. Bu durumun en somut örneği olan Arslan ailesi kendilerine sunulan imkânlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor.