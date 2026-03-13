GÜNDEM:
Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun ziyaret trafiği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kardeşlik Sofrası’na katılmak için gittikleri Halep’te Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz, Belediye Başkanı Talal Mahmud El-Cabiri ve Üniversite Rektörü Usame Raadun’u ziyaret ettiler.

13 Mart 2026 Cuma 14:51

ŞAHİN TALUS İLE BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in Ramazan Ayı dolayısı ile gönül coğrafyamızda kurduğu Kardeşlik Sofrası’na katılmak amacıyla, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ile birlikte Suriye’nin Halep kentine gitti. Halep’te ilk olarak İHH Lojistik Merkezi’nde incelemeler yapan Başkanlar Büyükakın ile Talus daha sonra yoğun temaslarda bulundu. Başkanlar, Halep Belediye Başkanı Talal Mahmud El-Cabiri’yi ziyaret etti.  Son derece verimli geçen görüşmede şehrin planlamasından kültürel mirasın korunmasına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

BAŞKONSOLOS İLE GÖRÜŞME

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tarihi ve kültürel bağlarımızı, yerel yönetimler düzeyinde güçlendirmeye kararlıyız. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın daha sonra Halep Başkonsolosumuz Muammer Hakan Cengiz ile bir araya geldi. Devletimizin Halep’teki güçlü temsilini yerinde müşahede etmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Büyükakın, verimli geçen görüşme ve misafirperverlikleri için  Başkonsolos Cengiz’e teşekkürlerini sundu.

REKTÖR RAADUN’A ZİYARET

Başkan Büyükakın iftar öncesi son ziyaretini Halep Üniversitesi Rektörü Usame Raadun’a gerçekleştirdi. Halep Üniversitesi’nin yürüttüğü akademik çalışmaların ve gençliğe dair projelerin istişare edildiği ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Eğitim, dostluk ve iş birliği köprülerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Rektör Raadun’a sıcak karşılaması için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

